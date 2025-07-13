Ormanda Dehşet! 16 Yaşındaki Çocuk Kafasından Bıçaklandı
Aydın'da 16 yaşındaki bir çocuk kafasından bıçaklandı. 20 ve 15 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mesire alanında A.A'nın (16) kafasından bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen A.A, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Polis, şüpheli E.Ç (20) ile kız kardeşi D.Ç'yi (15) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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