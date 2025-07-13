Balıkesir'de Yumurta Üretim Tesisinde Yangın

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Tesisin kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan ölümlerinin yaşanmadığı öğrenildi.

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Balıkesir'de Yumurta Üretim Tesisinde Yangın
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Soğucak mevkisindeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan ölümünün yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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