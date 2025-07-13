İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuk ve Gençlere Ücretsiz Yaz Okulu

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Metro İstanbul, Yuvamız İstanbul, Spor İstanbul, İSPARK, Tech İstanbul gibi iştiraklerin yanı sıra İBB'nin farklı birimleri tarafından yürütülen çok sayıda yaz programıyla 2025 yazı boyunca binlerce çocuğa eğitim, eğlence ve gelişim olanağı sağlanacak.

METRO İSTANBUL

Metro İstanbul’un 4. kez düzenlediği yaz okulu 30 Haziran 2025 itibariyle başladı. Esenler Yerleşkesi’nde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen programda; bilim deney atölyesi, robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür, origami, geri dönüşüm çalışmaları ve çocuk korosu gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı yaş grubuna yönelik eğitimlerin verildiği yaz okulunda toplam dört dönemde 400 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Yaz okulu, İBB bünyesindeki birçok müdürlük ve iştirak şirketiyle birlikte yürütülüyor. İstanbul İtfaiyesi, İSTAÇ, Enstitü İstanbul İSMEK, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü gibi kurumların katkı sunduğu eğitimlerde çocuk hakları, akran ilişkileri, yangın güvenliği ve güvenli internet gibi konular da ele alınıyor.

YUVAMIZ İSTANBUL

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 4 Ağustos - 22 Ağustos tarihleri arasında yaz okulu düzenlenecek. 7-11 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz program kapsamında 45 merkezde açılacak 90 sınıfta, 1.800 çocuğa hafta içi her gün 09.30 - 17.00 saatleri arasında eğitim verilecek. Başvurular 14-25 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan “Yaz Atölyeleri”, 1 Temmuz itibarıyla başladı. Resim, müzik, spor ve el sanatları gibi içeriklerden oluşan programlarda her bir atölye, iki hafta sürecek şekilde planlandı. Atölyeler, kurum içi eğitimlerin yanı sıra İBB İtfaiyesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi alanlarda da destekleniyor.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından yaz boyunca sürdürülen Demokrasi ve Özgürlük Şenlikleri, temmuz ve ağustos aylarında İstanbul’un farklı ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Şenlikler; konser, tiyatro, atölye ve eğlenceli oyunlarla çocukların yaz tatiline renk katıyor. Saraçhane Parkı’nda ise 6-7 Eylül tarihlerinde “Okula Dönüş Festivali” gerçekleştirilecek.

SPOR İSTANBUL

İBB iştiraklerinden Spor İstanbul; 3-17 yaş arası çocuklara 40 farklı tesiste birçok branşta spor eğitimi veriyor. Florya, Caddebostan ve Kısırkaya gibi plajlarda ise çocuk atletizm parkurları, plaj voleybolu ve futbol gibi etkinlikler sunuluyor.

İSPARK’ın “İsbike Bisiklet Okulu” ile bisiklet kullanmayı bilmeyenler için ücretsiz eğitimler veriliyor.

Tech İstanbul ise hem çocuklara hem de gençlere yönelik inovasyon ve kodlama kampları düzenliyor. Şişhane’de düzenlenen “İnovasyon Yaz Kampı”nın ikinci fazı ağustos ayında gerçekleşecek. Ayrıca 10-12 yaş arası çocuklar için kodlama eğitimi ve girişimcilik programları da ücretsiz olarak sunuluyor.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Hayalgücü Oyun Parkı” ve “Doğa Atölyeleri”, İstanbul’un çeşitli parklarında çocuklara özgür oyun ve doğa ile temas imkânı sunuyor. Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve İdealtepe 50. Yıl Korusu’nda gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar; arılar, enerji verimliliği, ekolojik yaşam ve doğa dedektifliği gibi başlıklarda bilgi edinme şansı buluyor.

Ayrıca 4-29 Ağustos tarihleri arasında Beykoz’daki Ali Bahadır Mesire Alanı’nda düzenlenecek Doğa Kampı ile çocukların çevre bilinci ve doğada yaşam becerileri geliştirmesi hedefleniyor.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Göç ve Uyum Birimi; temmuz ve ağustos aylarında Sulukule, Zafer Mahallesi, Ümraniye İSADEM ve Kartal Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi’nde sosyal uyum atölyeleri düzenliyor. Etkinliklerle 7-12 yaş arası çocukların yaratıcılık, empati ve ortak üretim becerileri desteklenerek kültürel çeşitliliğe duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA