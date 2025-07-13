Nehirde Boğulan Uzman Çavuşa Acı Veda

Adana'da yüzmek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulan uzman çavuş Musa Çal'ın cenazesi toprağa verildi.

Nehirde Boğulan Uzman Çavuşa Acı Veda
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Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Otluk Mahallesi yakınındaki nehirde dün cansız bedeni bulunan Çal'ın, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çal'ın cenazesi, jandarma merasim mangasının omuzlarında Otluk Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene Çal'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Çal'ın cenazesi defnedildi.

Uzman çavuş olduğu ve iznini memleketinde geçirdiği öğrenilen Musa Çal, dün yüzmek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulmuştu.

Kaynak: AA

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