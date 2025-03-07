Çorum'da Bir Kişiyi Öldürüp Dört Kişiyi Yaralayan Saldırgan Yakalandı

Çorum'da bir kişiyi öldürüp dört kişinin yakalanmasına neden olan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da Bir Kişiyi Öldürüp Dört Kişiyi Yaralayan Saldırgan Yakalandı

Çorum Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.'nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde, H.C.S., 24 saat geçmeden yakayı ele vererek gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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