Samsun'da Silahla Yaralama Davasında Karar Çıktı

Temmuz 2023’te Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşanan olayda, A.G. ve amcası E.G. silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olayın ardından M.E., H.K., E.E. ve B.K. hakkında dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, M.E. 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan H.K., E.E. ve B.K. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Mahkemenin verdiği karar sonrası M.E.’nin cezası kesinleşti.

Kaynak: İHA