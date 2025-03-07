Yeşilay Haftası'nda Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda, öğrencilere yönelik bilinçlendirme seminerleri ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yeşilay Adıyaman Şubesi Kadın Komisyonu ve Besni İlçe Temsilciliği tarafından Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliklerde, Yeşilay’ın tanıtımı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında tütün ve teknoloji bağımlılığına yönelik eğitimler verildi. Öğrencilere bağımlılığın zararları anlatılarak farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA