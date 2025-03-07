Samsun’da 66 Yaşındaki Kadın Metamfetamin ile Yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 66 yaşındaki bir kadını 1 kilo 205 gram metamfetamin ile yakaladı.

Samsun’da 66 Yaşındaki Kadın Metamfetamin ile Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, farklı bir ilden Bafra’ya gelen 66 yaşındaki yaşlı kadının şüpheli hareketlerini fark ederek takibe aldı. Yapılan üst aramasında 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelinin Bafra’daki ikametinde de arama yapıldı. Ekipler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas teraziye el koydu. Gözaltına alınan yaşlı kadın hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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