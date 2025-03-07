Samsun’da 66 Yaşındaki Kadın Metamfetamin ile Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, farklı bir ilden Bafra’ya gelen 66 yaşındaki yaşlı kadının şüpheli hareketlerini fark ederek takibe aldı. Yapılan üst aramasında 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelinin Bafra’daki ikametinde de arama yapıldı. Ekipler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas teraziye el koydu. Gözaltına alınan yaşlı kadın hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA