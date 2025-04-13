Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Tutuklandı
Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale ve Biga ilçelerinde 9 şahsa yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheliler, H.D., T.C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y.K., S.G, M.T ve C.K gözaltına alındı. Operasyonda 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüpheliler H.D., T.C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y.K., S.G, M.T. ve C.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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