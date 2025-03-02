Camide Doğal Gaz Sızıntısı! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğal gaz sobasından sızan gazdan dolayı fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

BİLİNÇLERİ AÇIK

Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen 1'i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA