Isparta'da Doğal Gaz Faciası: Baba Öldü, Eşi ve Çocukları Yaşam Savaşı Veriyor
Isparta'da doğal gazdan zehirlendiği düşünülen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Nevzat Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği olayda eşi ve çocuklarının tedavisi sürüyor.
Isparta'da Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine, polis, itfaiye ve doğal gaz şirketinden ekipler sevk edildi. Ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.
Kaynak: AA
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