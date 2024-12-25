Cumhurbaşkanı Tarafından Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara kadro ihdas edildi. Kültür Bakanlığı’na verilen Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürü, Meydan Meşkleri Topluluğu Müdürü, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Müdürü kadroları dikkat çekti. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Basın Müşavirliği Kadrosu verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 5, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na 200, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 5, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2 kadro ihdası yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi