Burdur’da Trafik Kazası: Otomobil ile Belediye Otobüsü Çarpıştı

Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Nato Kavşağı 1. Cadde üzerinde saat 17.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 122 Sokak istikametine doğru dönüş yapmak isteyen Mehmet C. (60) idaresindeki otomobil, Nato kavşağı istikametine seyir halinde olan Durmuş Ö. (49) idaresindeki Burdur Belediyesi'ne ait otobüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA