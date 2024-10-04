Saman Yüklü Tır Devrildi; Yol Trafiğe Kapatıldı

Hakkari-Van karayolunda saman yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Saman Yüklü Tır Devrildi; Yol Trafiğe Kapatıldı

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gitmekte olan saman tırın devrilmesi sonucu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tırın kaldırılma çalışmaları başlatıldı. Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için tır kaldırılıncaya kadar yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Tır kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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