Mantar Toplamak İçin Gittiği Arazide Cansız Bedeni Bulundu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamak için araziye giden yaşlı adamdan haber alınamayınca ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 82 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Mantar Toplamak İçin Gittiği Arazide Cansız Bedeni Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ilgaz ilçesine bağlı Çatak köyü yaylasında mantar aramak için dağlık alana giden Eyüp Çapa'dan (82) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İ

hbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma ekipleri, iz takip köpeği ve dron ile yapılan çalışma sonucunda, Çapa yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Eyüp Çapa'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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