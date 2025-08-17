Burdur’da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 3 Yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Burdur-Antalya karayolu Susuz köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Emre K. yönetimindeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsü, İsmahan D. idaresindeki 15 ACS 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Elif K. ve 13 yaşındaki Berru D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Küçük Berru’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

