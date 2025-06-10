Bu Noktalara Dikkat! Denize Girmek Artık Yasak

Samsun’da boğulma riskine karşı 18 bölgede denize girmek valilik tarafından yasaklandı.

Bu Noktalara Dikkat! Denize Girmek Artık Yasak
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Samsun Valiliği tarafından düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda, 2025 yaz sezonuna yönelik önemli güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı alınan ve alınacak önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, il genelinde toplam 20 kilometrelik 10 alan resmi yüzme alanı olarak belirlenirken, toplamda 46,5 kilometre uzunluğundaki 18 bölge ise "denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlar" arasında ilan edildi. Bunlar dışında kalan ve altyapısı bulunmayan sahil kesimleri ise "önerilmeyen alanlar" olarak sınıflandırıldı.

Valilikten yapılan uyarıda, vatandaşların bu alanlarda cankurtaran hizmeti bulunmadığı için kesinlikle denize girmemeleri gerektiği vurgulandı. Özellikle şu noktalara dikkat çekildi:

"Cankurtaran olmayan, tehlikeli/yasak veya önerilmeyen alanlarda denize girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketlerden ve uzaklara açılmaktan kaçının. Simit ya da kolluk da olsa çocuklarınızı suda yalnız bırakmayın. Sulama kanalları, barajlar ve göletlerde yüzmeyin."

Kaynak: İHA

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