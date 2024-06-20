Bu köyde sigaraya karşı savaş açıldı: İçenlere mobbing uygulanıyor

Tunceli'de Çemişgezek ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanalan köyünde köylülerin kararlılığı sigara içen sayısını 4'e düşürdü. Sigara içenlerin de bırakma çabası içerisinde olduğu köyde, sigara içenlere mobbing uygulanıyor.

KÖYÜN KAPILARI SİGARAYA KAPATILDI, SPORA AÇILDI

Doğanalan Köyü Muhtarı Yakup Şahinkaya, "Köyümüzde sigaraya karşı savaş açtık. Köyümüzde sigarayı içen sayısı 4 ya da 5'i geçmez. İnsanımız genelde sporla ilgileniyor. Köyümüzde tatlı bir Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti var. Köyümüz 100 haneli bir köydür. Biz sigaraya karşı kapılarımızı kapattık, kapılarımızı spora açtık. Nüfusumuz yaz aylarında yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Kış aylarında doğamız biraz sert olduğundan pek kimse kalmıyor. Kış ayları burada sakin geçer" dedi.

Köyde vatandaşların sporla ilgilendiğini belirten Doğanalan Köyü Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bizler çalışmalarımızla köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gençliğimiz köye yeteri kadar ilgi gösteriyor, sağ olsunlar. İnşallah bu 15 gün içerisinde de köyümüz daha da kalabalık olacak. Köyümüzde sigara alışkanlığı, yüzde 90 içilmiyor yani. İçenlerin sayısı 4 ya da 5'i geçmez. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah onları da ikna edeceğiz. İş İnsanlarımızdan İlhan Doğruer köyümüze futbol sahası yaptırdı. Köyümüzde Asım Doğruer anısına bir spor kompleksi yapıldı. Köyümüzde spora karşı bir ilgi var" diye konuştu.

KÖYDE SİGARA İÇEN 4 KİŞİ VAR

Köyde sigara kullanan 4 kişiden biri olan ve kendilerine çok baskı uygulandığını kaydeden Aydın Karaköse, "Köyde sigaraya karşı savaş açıldı. Köyde sigara içen 4 kişiyiz, Dördümüz de hastayız. Gençlerimiz hep spora yakınlar. Spor yapıyorlar. Biz de sigarayı bırakmaya çalışacağız. İnşallah bırakırız. Sigara içen 4 kişiden biri de benim. Köyde sigarayı bırakmamız için üzerimize çok baskı yapılıyor. Ailem baskı yapıyor. Çocuklar baskı yapıyor. Ama bir türlü bırakmıyoruz. İnşallah bırakacağız. Yani köyde dışlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Biz oturuyoruz kalabalığın yanında, sigara içemiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençleri spora yönlendiklerini söyleyen Abdurrahim Akhoroz, "Sigara konusuna gelince sigarayı 2000 yılında bıraktım. Şimdi sigaradan nefret ediyorum. Köyümüzde sigara kullanımı ortalaması yüzde 3 civarında Her yüz kişiden 3 kişi ancak içiyor. Biz tamamen Yeşilaycı bir toplumuz. Sigarayla savaşa sonuna kadar devam edeceğiz. Köyde spor sahalarımız var. Onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA