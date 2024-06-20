Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti
Karaköy'de bir kadın aldatıldığını öğrenince kendini kaybetti. Sevgilisine saldıran kadın, adamın üstünü paramparça etti.
Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmada öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşının üstünü başını yırtarak parçaladı. Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu.
Yaşananlar kameralara yansıdı.