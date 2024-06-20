Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti!

Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs, ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

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Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti!

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Kerim Sokak'ta geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında evde eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan Haydar Erdoğan, ormanlık alana giderek ağaca bağladığı iple kendini astı. Ormanlık alandan geçerken ağaca asılı haldeki cesedi gören bir çift, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın ailesine haber verdi. Olay yerine gelen Haydar Erdoğan'ın eşi, "Sana yazıklar olsun, hayatımı bitirdiniz" diyerek sitem etti. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Orhan Kaya, "Otuyorduk, bir baktık ekip arabaları, itfaiye geldi. Bir şey oldu mu diye çıktık. Adam kendini asmış dediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti! Tartışma sonrası kendini astı; eşi, "yazıklar olsun" diye sitem etti!