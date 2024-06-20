Adıyaman'da acı ölüm! Ailesiyle gezmeye çıkan 8 yaşındaki çocuk baraja düştü

Adıyaman'da bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız, Atatürk Barajı göletine düşerek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da acı ölüm! Ailesiyle gezmeye çıkan 8 yaşındaki çocuk baraja düştü

Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Samsat ilçesine gezmeye gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, Atatürk Barajı göleti kenarında durduğu esnada suya düştü.

Vatandaşlar göletteki aramalarına rağmen küçük kızı bulamayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Yapılan aramalar sonucu bulunan küçük kızın cansız bedeni, Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman
Son Güncelleme:
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
Uşak'taki orman yangın 28 saattir sönmeye direniyor Uşak'taki orman yangın 28 saattir sönmeye direniyor
Üsküdar'da korku dolu anlar! Elektrik direğinde yangın çıktı Üsküdar'da korku dolu anlar! Elektrik direğinde yangın çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi!
Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti! Tartışma sonrası kendini astı; eşi, "yazıklar olsun" diye sitem etti!