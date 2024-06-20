Uşak'taki orman yangın 28 saattir sönmeye direniyor

Uşak'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım arazileri ile ormanlık alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları 28 saati aşkın süredir devam ediyor.

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Uşak'taki orman yangın 28 saattir sönmeye direniyor

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.

Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti.

Kaynak: AA

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