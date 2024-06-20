Üsküdar'da korku dolu anlar! Elektrik direğinde yangın çıktı

Üsküdar'da elektrik direğinde yangın çıktı.

Üsküdar'da korku dolu anlar! Elektrik direğinde yangın çıktı

Üsküdar'da Mimar Sinan Mahallesi Harem Sahil Yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında dumanlar çıkan elektrik direğini bir anda alevler sardı.

Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan elektrik direğini söndürdü.

Yangının park halindeki otomobillere sıçramaması faciayı önlerken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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