'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüş yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda Kırıkkale'de trafik yoğunluğuyla karşı karşıya.

43 ilin kara yolu bağlantı noktasını oluşturan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA