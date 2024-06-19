'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüş yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğuyla karşı karşıya. 43 ilin kara yolu bağlantı noktasını oluşturan Kırıkkale'de, bayramın son gününde artan araç sayısı nedeniyle trafik akışı yavaşladı.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüş yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda Kırıkkale'de trafik yoğunluğuyla karşı karşıya.

43 ilin kara yolu bağlantı noktasını oluşturan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA

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