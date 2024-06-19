Ayvalık'ta çöplük yangını makiliğe sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayan ve makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA