Gizli kamera skandalı zanlısı evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletine gizli kamera koyarak tam 4 yıl görüntü kaydeden şahıs evinde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Gizli kamera skandalı zanlısı evinde ölü bulundu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan gizli kamera skandalı zanlısı T.Ö. (52), Bandırma'nın Sunullah Mahallesi’ndeki ikametinde ölü olarak bulundu. T.Ö.'nin evinin kapısını açmadığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. T.Ö.'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın ölümünde kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 YIL GÖRÜNTÜ KAYDETMİŞ

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurduğu ortaya çıkan T.Ö. gözaltına alınmış ve sorgusunda 4 yıl boyunca bu şekilde görüntü kaydettiğini itiraf etmişti. T.Ö. tutuksuz olarak yargılanıyordu.

Hastane tuvaletinde çirkin olay! Yıllarca gizli kamerayla kayıt almışHastane tuvaletinde çirkin olay! Yıllarca gizli kamerayla kayıt almışGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bandırma Hastane
Son Güncelleme:
Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti! Tartışma sonrası kendini astı; eşi, "yazıklar olsun" diye sitem etti!
Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisine saldırdı, üstünü paramparça etti
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!
7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında: Otomobilde yüzde 20 indirim! 7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında