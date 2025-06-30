Bolu’da Bir Haftada 1.903 Sürücüye 6,5 Milyon TL Ceza

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Toplam 30 bin 977 araç ve sürücünün kontrol edildiği bin 570 uygulama noktasında, çeşitli kural ihlalleri tespit edildi.

Denetimlerde, hız sınırını aşan 785 sürücüye işlem yapılırken, 211 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca, 154 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 76 kişinin ehliyetsiz araç kullandığı ve 12 aracın zorunlu mali sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Kurallara uymayan toplam 1.903 araç ve sürücüye 6 milyon 578 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 148 araç ise trafikten men edildi. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA