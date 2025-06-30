Trabzon’da Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kaygan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü M.K. ve yolcu K.G. hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

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Trabzon’da Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı
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Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde, Sis Dağı-Şıhkıranı Şalpazarı karayolunun Acısu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 61 PE 167 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Servis Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü M.K. ve yolcu K.G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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