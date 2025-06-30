Hakkari’de Hafta Sonu 14 Ayrı Yangına Hızlı Müdahale

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hafta sonu kent genelinde çıkan 14 farklı yangına hızla müdahale etti. Orman, anız ve trafo yangınları kontrol altına alınarak olası felaketler önlendi.

Hakkari’de Hafta Sonu 14 Ayrı Yangına Hızlı Müdahale
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Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde kent genelinde meydana gelen 14 ayrı yangına yoğun bir çalışma temposuyla müdahale etti. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan orman, anız ve çeşitli alanlardaki yangınlar, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yangınlar, Biçer Mahallesi 711 Sokak, Sümbül Mahallesi kent ormanı, Gazi Mahallesi Keskinler Semti, Tekser Mahallesi kent ormanı, Bağlar ve Aşağı Merzan Mahallesi, şehir stadı çevresindeki oto lastikçi, Biçer Mahallesi Derviş Yalım İlkokulu yakını, Merzan Mahallesi Sanayi Caddesi Avaşin Market yanı, Sümbül Halı Saha yanı, Çimenli Köyü Seyitler Mahallesi ve Çukurca karayolu üzerindeki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ayrıca, Otluca-Körçe köyü civarında bir trafo yangını ile Arslankaya tüneli yakınındaki orman ve anız yangınına da ekipler anında müdahale etti.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtirken, vatandaşları özellikle yaz aylarında anız yakma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangınlar yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

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Kaynak: İHA

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