Sivas’ta Konut Satışları 2025’te Yüzde 45 Arttı

TÜİK verilerine göre, Sivas’ta 2025’in ilk 5 ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 45 artarak 3 bin 351’e ulaştı. Mayıs ayında ise 756 konut satıldı, bunun 107’si ipotekli, 649’u diğer satışlardan oluştu.

Sivas’ta Konut Satışları 2025’te Yüzde 45 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Sivas’ta bu yılın ilk 5 ayında toplam 3 bin 351 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde satılan 2 bin 305 konuta kıyasla yüzde 45’lik bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl Sivas’ta Ocak’ta 413, Şubat’ta 490, Mart’ta 517, Nisan’da 362 ve Mayıs’ta 523 konut satılmıştı. Bu yıl ise Ocak’ta 704, Şubat’ta 661, Mart’ta 539, Nisan’da 691 ve Mayıs’ta 756 konut satışı kaydedildi.

Mayıs 2025’te Sivas’ta satılan 756 konutun detaylarına bakıldığında, 107’sinin ipotekli satışlar, 649’unun ise diğer satışlar olduğu belirtildi. Ayrıca, satışların durumuna göre dağılımda 282 konut ilk el satış, 474 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. TÜİK verileri, Sivas’ta konut piyasasının 2025 yılında hareketli bir seyir izlediğini gösteriyor.

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Kaynak: İHA

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