Bayburt’a Meteorolojiden Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Bayburt ve çevresinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Bayburt’ta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olası risklere karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA