Erzincan’a Meteorolojiden Sağanak ve Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Erzincan ve çevresinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Erzincan’ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman ise Erzincan çevresinde 40-70 km/sa hızda kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA