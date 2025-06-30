Erzincan’a Meteorolojiden Sağanak ve Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Meteoroloji, Erzincan için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Kuzey kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli, rüzgârın ise 40-70 km/sa hızda eseceği belirtildi.

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Erzincan’a Meteorolojiden Sağanak ve Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Erzincan ve çevresinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Erzincan’ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman ise Erzincan çevresinde 40-70 km/sa hızda kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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Erzincan Meteoroloji
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