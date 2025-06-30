Gaziantep’te Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Gaziantep’te drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Gaziantep’te Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği tehdit eden sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan operasyonda, drift yaparak çevreye tehlike oluşturan bir araç sürücüsü tespit edildi.

Sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymayanlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL CezaDrift Yapan Sürücüye 46 Bin TL CezaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep
Isparta’da Bir Haftada 44 Aranan Şahıs Yakalandı Isparta’da Bir Haftada 44 Aranan Şahıs Yakalandı
Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Malatya Darende’de Ot Yangını Malatya Darende’de Ot Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak