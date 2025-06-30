Gaziantep’te Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Gaziantep’te drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği tehdit eden sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan operasyonda, drift yaparak çevreye tehlike oluşturan bir araç sürücüsü tespit edildi.
Sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymayanlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA