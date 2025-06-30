Adana’da Narkoalan Operasyonu: 63 Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı
Adana’da 4 mahallede düzenlenen Narkoalan uygulamasında 63 kişi uyuşturucu kullanmaktan yakalandı. Operasyonda 145 gram bonzai, 86 uyuşturucu hap, 35 gram esrar ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva, Mirzaçelebi, Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında “Narkoalan” operasyonu düzenledi. Şok uygulama sırasında, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 63 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 145 gram bonzai, 86 adet uyuşturucu hap, 35 gram esrar ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 63 kişi, uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.
Kaynak: İHA