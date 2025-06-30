Malatya Darende’de Ot Yangını

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Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde, Taşçıoğulları ile Dalkılıçlar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA