Kocaeli’de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği! Alevler Büyümeden Söndürüldü

Kocaeli İzmit’te bilinmeyen bir sebeple geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyük panik yarattı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın 1,5 saat sonra kontrol altına alındı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli’de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği! Alevler Büyümeden Söndürüldü - Resim : 1

Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği! Alevler Büyümeden Söndürüldü - Resim : 2

1,5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrasında fabrikada büyük hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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Kocaeli Yangın
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