Şanlıurfa Siverek’te Yaşlı Kadına Tır Çarptı: Durumu Kritik

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Melek Y. ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü hemen durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çabalar sonucunda Melek Y.’yi tırın altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA