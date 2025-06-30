Isparta’da Bir Haftada 44 Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta’da 22-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan denetimlerde 41 bin 476 kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı. Trafikte 22 bin 273 araç kontrol edilirken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi ve bin 868 sürücüye ceza uygulandı.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 41 bin 476 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 44 şahıs yakalandı.
Trafik denetimlerinde ise 22 bin 273 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 868 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin halkın güvenliği için aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA