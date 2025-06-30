Isparta’da Bir Haftada 44 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta’da 22-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan denetimlerde 41 bin 476 kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı. Trafikte 22 bin 273 araç kontrol edilirken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi ve bin 868 sürücüye ceza uygulandı.

Isparta’da Bir Haftada 44 Aranan Şahıs Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 41 bin 476 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 44 şahıs yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 22 bin 273 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 868 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin halkın güvenliği için aralıksız devam edeceğini belirtti.

10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta
Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu
Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir! Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir!
Şanlıurfa Siverek’te Yaşlı Kadına Tır Çarptı: Durumu Kritik Şanlıurfa Siverek’te Yaşlı Kadına Tır Çarptı: Durumu Kritik
Osmaniye'deki Alevler Büyümeden Söndürüldü Osmaniye'deki Alevler Büyümeden Söndürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak