10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Ateşehir'de sanayi sitesinde 10 aracı kundakladıktan sonra kaçan iki şüpheli yakalandı.
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Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan, bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi. Çalışmalar sonucu şüphelilerin B.Y. (25) ve T.A. (23) olduğu tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla ikametlerinde gözaltına alınırken, olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve T.A. "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA