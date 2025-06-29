10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Ateşehir'de sanayi sitesinde 10 aracı kundakladıktan sonra kaçan iki şüpheli yakalandı.

10 Aracı Ateşe Veren 2 Şüpheli Yakalandı
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Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan, bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi. Çalışmalar sonucu şüphelilerin B.Y. (25) ve T.A. (23) olduğu tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla ikametlerinde gözaltına alınırken, olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve T.A. "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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