Osmaniye'deki Alevler Büyümeden Söndürüldü

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Kadirli ilçesine bağlı Sarıdanışmanlı Köyü'nde çıkan orman yangınına iki helikopter, iki uçak ve birçok arazöz müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan yandı.

Bir vatandaş, "Karşıdan telefon ettiler, 'Yangın var' dediler. Biz baktık duman çıkıyor. Ondan haberimiz oldu, yoksa hiç haberimiz yoktu" dedi.

Kaynak: ANKA