Osmaniye'deki Alevler Büyümeden Söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıdanışmanlı Köyü'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye'deki Alevler Büyümeden Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadirli ilçesine bağlı Sarıdanışmanlı Köyü'nde çıkan orman yangınına iki helikopter, iki uçak ve birçok arazöz müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan yandı.

Bir vatandaş, "Karşıdan telefon ettiler, 'Yangın var' dediler. Biz baktık duman çıkıyor. Ondan haberimiz oldu, yoksa hiç haberimiz yoktu" dedi.

Kaynak: ANKA

Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Didim'deki Maki Yangınına Müdahale Devam Ediyor Didim'deki Maki Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Şehit Albay İsmail Haldun Maden'e Son Görev Şehit Albay İsmail Haldun Maden'e Son Görev
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak