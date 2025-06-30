Taksim’de Metruk Binada Yangın

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Katipmustafa Çelebi Mahallesi Liva Sokak’ta, saat 09.30 sıralarında 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, binada biriken çöplerin alev almasıyla başlayan yangına ilk müdahaleyi Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli yaptı.

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Metruk binanın boş olduğu belirlenirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA