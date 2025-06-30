Isparta’da Feci Kaza: 2’si Ağır 7 Yaralı

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Isparta-Eğirdir Kara yolu 7. kilometresinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İsa K. (51) yönetimindeki otomobil ile Fatih A. (38) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken, Fatih A. ve yanında bulunan Elvan A. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatih A. ve Elvan A., Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, her iki yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA