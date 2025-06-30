Konya'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü T.S. ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilen sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

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Konya'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
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Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, T.S. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis’e ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü T.S., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan T.S., ileri tetkik ve tedavi için Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Konya
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