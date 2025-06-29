Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Tavşan' Alarmı! Uçak Piste İnemeyince Ortalık Birbirine Girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalan uçağın pilotu karşılaştığı manzara karşısında acilen kuleyi arayarak hava trafik kontrolünün yapılmasını istedi. Pistte tavşan olması sebebiyle iniş yapmak üzere olan Pegasus uçağının pilotu pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş için alçalan uçağın pilotu, pistte gezen tavşanı fark etti. Pilotun durumu telsizle kuleye bildirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, pistte kontroller yapılmasını istedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Tavşan' Alarmı! Uçak Piste İnemeyince Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 1

PİSTİ PAS GEÇTİ

İhbar yapıldığı sırada iniş yapmak için hazırlanan Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Tavşan' Alarmı! Uçak Piste İnemeyince Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 2

ANONSUN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Pistte tavşan gören pilotun kuleye yaptığı anons telsiz konuşmalarına yansıdı. Hava trafik kontrolörünün pilota “Efendim tavşanı gördüğünüz lokasyonu tahmini söylerseniz orada kontrol yaptıralım" dediği duyuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Tavşan' Alarmı! Uçak Piste İnemeyince Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 3

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Kaynak: DHA

Etiketler
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