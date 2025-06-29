Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası...

Türkiye'nin dört bir yanı orman yangınlarına teslim olurken, yemyeşil alanların kömür kömür karasına bürünmesi dronla görüntülendi. Görüntüler görenlerin yüreklerini de yaktı...

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Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası...
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Türkiye’nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelirken, zarar gören bölgelerde, çok sayıda ağaç kül olurken, canlılar hayatını kaybetti. Birçok yerleşim yeri de alevler içinde kaldı. Yemyeşil ormanlar adeta kömür karasına döndü. Zarar gören bölgeler ise havadan görüntülendi.

SAKARYA

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası... - Resim : 1

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınında da kömür karasına dönen alan havadan görüntülendi.

Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası... - Resim : 2

EDİRNE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan alan havadan yapılan görüntülemeyle gözler önüne serildi.

Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası... - Resim : 3

İZMİR

İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde dün bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması nedeniyle çıkan yangında zarar gören alan dronla havadan görüntülendi.

Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası... - Resim : 4

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölge havadan görüntülendi.

Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası... - Resim : 5

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Kaynak: AA-İHA

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