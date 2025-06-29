Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen ortak çalışmada; bin 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 adet sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 132 bin 800 TL, 700 Dolar, 220 Pound, 70 Euro para ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA