CHP'den İstanbul’da Deprem ve Afet Çalıştayı

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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda “Deprem ve Afet” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Akademisyenler, yerel yöneticiler ve meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İstanbul’un afetlere hazırlığı, kentsel dönüşüm uygulamaları ve bilimsel planlamanın önemi vurgulandı.

Çalıştayda Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Üsküdar Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, İTÜ’den emekli Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Himmet Karaman ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Pelin Giritlioğlu konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA