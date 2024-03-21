Bolu Dağı geçişinde kar yağışı: Etkisini sürdürecek

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı: Etkisini sürdürecek

Bolu’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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