İzmir'de '120 dakikalık ücretsiz aktarma' teklifine siyasi engel! Yine reddedildi

İzmir'de yurttaşların ulaşım hizmetlerinden 120 dakika boyunca ücretsiz faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME'ye sunulan teklif bir kez daha reddedildi.

Karara ilişkin açıklama yapan Başkan Soyer, 'Hemşehrilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz bir hizmet daha siyasi çıkarlar uğruna engellenmiştir' sözleriyle tepki gösterdi.

'Siyasi Çıkarlar Uğruna Engellendi'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Soyer, 'Toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma sistemine ilişkin teklifimiz UKOME teknik kurulundan maalesef geçmedi. Aynı kurulda daha önce bu teklife oybirliği ile olumlu oy veren merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri bu kez nedense teklifin genel kurula sevkine izin vermemiştir. Hemşehrilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz bir hizmet daha siyasi çıkarlar uğruna engellenmiştir. Meseleyi, kıymetli İzmir halkının ve kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum' ifadelerini kullandı.