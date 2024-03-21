Tarım aracı devrildi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Siirt'in Tillo İlçesi'nde tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Memduh B'nin (29) kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkiisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Memduh B.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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